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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Рамос: эта сенсация не повлияет на ту работу, которую проделала Испания в отборе

Футбол

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал ничью в товарищеском матче с командой России (3:3).

«Достаточно трудно было играть против России, они хорошо играли в высокий прессинг. В начале игры было непросто, но мы справились с этим. Я счастлив, ведь сегодня день рождения у моего сына Марка, было приятно забить в такой день. Жаль, что я не смог быть рядом с ним.

В принципе, мы удовлетворены той работой, которую проделали. Я говорю в первую очередь о всем отборочном цикле, ведь мы достигли нашей цели. И сегодняшняя сенсация никак на это не повлияет», — передаёт слова Рамоса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Серхио Рамос товарищеские матчи
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