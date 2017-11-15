Гендиректор «Краснодара» Хашиг может возглавить рабочую группу по видеоповторам

Правление российской футбольной Премьер-Лиги единогласно приняло решение о введении в матчах чемпионата страны системы видеоповторов. На реализацию новшества потребуется по меньшей мере шесть месяцев. Для решения всех вопросов, связанных с внедрением и использованием системы, в РФПЛ была создана специальная рабочая группа, сообщил президент лиги Сергей Прядкин. По информации «Известий», главой этой группы будет назначен генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

«Владимир Леонидович — опытный человек в данном вопросе. Его клуб давно прорабатывает введение видеоповторов на своём стадионе. Хашиг хорошо знаком со всеми деталями этой системы, и его опыт поможет остальным командам в решении проблем, связанных с внедрением инновации. Окончательное решение ещё не принято. Однако, вероятнее всего, именно гендиректор «Краснодара» как человек с наибольшим опытом тестирования системы возглавит рабочую группу», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Российский футбольный союз должен получить для РФПЛ окончательное разрешение на введение видеоповторов от ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), ответственного за изменение правил игры. Только после этого клубы сообща выберут производителя необходимого оборудования и приступят к его закупке. При этом, по словам президента РФС Виталия Мутко, видеоповторы не будут тестироваться в матчах РФПЛ как минимум до зимнего перерыва.