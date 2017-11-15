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Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии

Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил единственный и победный гол в контрольном матче его национальной команды с Японией (1:0). Таким образом, теперь на счету 24-летнего форварда 31 гол за сборную Бельгии.

Это позволило Лукаку стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Ромелу обошёл Бернара Ворхофа и Поля ван Химста, каждый из которых забил по 30 голов за сборную Бельгии.

Лукаку дебютировал за сборную Бельгии в 2010 году и с тех пор провёл в её составе 65 матчей.

Лукаку сравнялся с лучшими бомбардирами в истории сборной Бельгии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Сборная Бельгии — Футбол Сборная Японии - Футбол Ромелу Лукаку Статистика
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