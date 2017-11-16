И. Суркис: мне не нужно, чтобы Ярмоленко говорил в прессе слова благодарности

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих отношения с форвардом дортмундской «Боруссии» Андреем Ярмоленко.



«Я уверен, что Ярмоленко будет вписан в страницу славы киевского „Динамо“ — как он поступил, как он ушел. Мы с ним недавно встречались. Мне не нужно, чтобы он говорил в прессе те слова благодарности, которые он сказал. Я выполнил все, что ему обещал.



Он попал в клуб, который хорошо его принял. Андрей прогрессирует и сам это чувствует. Он еще много пользы принесет „Боруссии“, как в своем время принес Шевченко „Милану“. А нам остается только гордится таким футболистом, который играет в Европе», — цитирует Суркиса «Динамомания».

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