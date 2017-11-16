Родриго после матча извинился перед Лунёвым в раздевалке сборной России

Российский футбольный союз опубликовал видео вокруг товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3), который состоялся в Санкт-Петербурге.

В частности, на видео показано, как нападающий испанской команды Родриго принёс свои извинения вратарю сборной России Андрею Лунёву в раздевалке сборной России.

В концовке товарищеской встречи Лунёв в столкновении Родриго получил сотрясение мозга и выбыл из строя примерно на одну-две недели.

Эпизод с извинениями Родриго можно посмотреть на youtube-канале РФС с 7:46.