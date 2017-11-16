До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Родриго после матча извинился перед Лунёвым в раздевалке сборной России

Футбол

Российский футбольный союз опубликовал видео вокруг товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3), который состоялся в Санкт-Петербурге.

В частности, на видео показано, как нападающий испанской команды Родриго принёс свои извинения вратарю сборной России Андрею Лунёву в раздевалке сборной России.

В концовке товарищеской встречи Лунёв в столкновении Родриго получил сотрясение мозга и выбыл из строя примерно на одну-две недели.

Эпизод с извинениями Родриго можно посмотреть на youtube-канале РФС с 7:46.

Стали известны предварительные сроки восстановления Лунёва
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Андрей Лунёв Родриго Морено Травмы — футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент