Стали известны предварительные сроки восстановления Лунёва

Голкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунёв прошёл медицинское обследование. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе петербургского клуба. «Зенит» подтвердил, что у вратаря национальной команды, который получил травму во время товарищеского матча со сборной Испании (3:3), выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.

Точные сроки восстановления будут определены по результатам клинической картины в ближайшие 2-3 дня. Стоит отметить, что обычно реабилитация после подобных травм занимает до двух недель.