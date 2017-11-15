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Стали известны предварительные сроки восстановления Лунёва

Футбол

Голкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунёв прошёл медицинское обследование. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе петербургского клуба. «Зенит» подтвердил, что у вратаря национальной команды, который получил травму во время товарищеского матча со сборной Испании (3:3), выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.

Точные сроки восстановления будут определены по результатам клинической картины в ближайшие 2-3 дня. Стоит отметить, что обычно реабилитация после подобных травм занимает до двух недель.

Лунёв: не волнуйтесь, со мной всё нормально!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФК Зенит Андрей Лунёв Травмы — футбол
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