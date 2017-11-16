Экс-переводчик «МЮ»: покупка Ди Марии была только для продаж футболок

Бывший переводчик «Манчестер Юнайтед» Дебора Гомес рассказала, что переход полузащитника Анхеля Ди Марии из «Реала» в стан манкунианцев был совершён прежде всего по экономическим причинам. По её словам, приобретение аргентинца, ныне выступающего за «ПСЖ», было связано с целью увеличить продажи футболок и, как следствие, рост прибыли «Манчестер Юнайтед».

«Я слышала это от людей в клубе: «С Ди Марией продадим много футболок, поэтому давайте подпишем его. Вот почему он не был доволен. У него были проблемы адаптации в клубе. Во-первых, потому что он не мог общаться ни с кем и, во-вторых, потому что он понял, что его подписали лишь для того, чтобы продавались футболки.

Я поняла, что после ухода сэра Алекса Фергюсона клуб потерял интерес к футболу. Для них это деньги, деньги, деньги. Прежде чем кого-то купить, они тщательно думают: «Кто принесёт нам больше денег?" Они не думают о своём хобби, они просто думают о продажах", — цитирует Гомес Esporte Informativo.

По данным СМИ, в сезоне-2014/15 АПЛ футболки Ди Марии продавались больше всего и заняли 9,59% всего рынка, значительно опередив по этому показателю футболки Алексиса Санчеса и Диего Косты.