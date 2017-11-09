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Ди Мария начал работать с психологом, чтобы избежать травм

Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария сообщил, что начал работать с психологом. Футболист сборной Аргентины считает, что травмы в футболе бывают обусловлены и психологическим состоянием.

«Давление влияет на внутреннее состояние игрока. Моей последней травмой было лишь растяжение связок, и уже через неделю я вернулся в строй. Некоторое время назад я начал сотрудничать с психологом, который помогает мне быть лучше. Много работаю над тем, чтобы больше не получать повреждений», — приводит слова Ди Марии AS.

Ди Мария: я был близок к переходу в «Барселону», но в то же время далёк от него
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол ФК ПСЖ Анхель Ди Мария
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