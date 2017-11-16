Группа игроков «Кубани» бойкотирует матч с «Тюменью» в случае непогашения долгов

Как стало известно «Чемпионату», 15 футболистов основного состава «Кубани» бойкотируют матч 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Тюменью» в случае непогашения долгов.

Как рассказал один из футболистов клуба, сегодня вместо тренировки игроки, объявившие забастовку, бегали по кругу по указанию главного тренера Евгения Калешина. Долги руководства кубанской команды по зарплатам футболистов составляют от четырёх до 12 месяцев.

Матч «Кубань» — «Тюмень» должен состояться в Краснодаре 18 ноября.