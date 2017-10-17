«Кубань» подверглась санкциям из-за задолженностей перед Петреску и Мельгарехо

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза оштрафовала «Кубань» из-за задолженности перед бывшим главным тренером команды Даном Петреску.
Как сообщается на официальном сайте РФС, Палата по разрешению споров удовлетворила третье заявление Петреску о применении санкций в отношении клуба за неисполнение решения палаты от 23 декабря 2016 года. В связи с неисполнением решения к «Кубани» применена санкция в виде штрафа.
23 декабря «Кубань» обязали выплатить румынскому специалисту задолженность по зарплате и проценты за задержку выплаты заработной платы.
Частично было удовлетворено заявление полузащитника Лоренсо Мельгарехо в отношении «Кубани» о взыскании задолженности по трудовому договору.
«Кубань» обязали выплатить Мельгарехо задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплаты заработной платы. К краснодарскому клубу применён запрет на регистрацию новых футболистов, который может быть снят в случае исполнения обязательств перед парагвайцев.
«Кубань» также оштрафована за неисполнение ранее вынесенных Палатой по разрешению споров решений по выплатам долгов футболистам Владимиру Ильину, Игорю Армашу и Гонсало Буэно, а также тренерам, работавшим в краснодарском клубе вместе с Петреску.