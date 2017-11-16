Головин после травмы готовится к матчу ЦСКА со «СКА-Хабаровск» в общей группе

Основная команда ЦСКА на базе в Ватутинках провела очередную тренировку в рамках подготовки к матчу 17-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск», сообщает официальный сайт «армейцев».

К тренировкам московской команды присоединились вернувшиеся из сборных футболисты. В общей группе работал полузащитник Александр Головин, который восстанавливался после полученного повреждения в игре с «Локомотивом». По индивидуальной программе работал только защитник Марио Фернандес.

17 ноября ЦСКА проведёт утреннюю тренировку, после чего из аэропорта Внуково вылетит в Хабаровск. Матч «СКА-Хабаровск» — ЦСКА состоится 18 ноября.