100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Головин после травмы готовится к матчу ЦСКА со «СКА-Хабаровск» в общей группе

Футбол

Основная команда ЦСКА на базе в Ватутинках провела очередную тренировку в рамках подготовки к матчу 17-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск», сообщает официальный сайт «армейцев».

К тренировкам московской команды присоединились вернувшиеся из сборных футболисты. В общей группе работал полузащитник Александр Головин, который восстанавливался после полученного повреждения в игре с «Локомотивом». По индивидуальной программе работал только защитник Марио Фернандес.

17 ноября ЦСКА проведёт утреннюю тренировку, после чего из аэропорта Внуково вылетит в Хабаровск. Матч «СКА-Хабаровск» — ЦСКА состоится 18 ноября.

Скаут ЦСКА: на месте Головина уехал бы в Европу уже зимой, если клуб отпустит
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск Александр Головин Марио Фернандес Травмы — футбол
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент