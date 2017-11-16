Нападающий «Зенита» Дриусси может решить выступать за сборную Италии

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может сделать выбор в пользу сборной Италии.

Как сообщает Tuttosport, 21-летний форвард, имеющий итальянский паспорт, с большим энтузиазмом воспринял бы приглашение нового главного тренера «скуадра адзурра». Источник отмечает, что Дриусси изучает возможность выступать за итальянскую сборную, несмотря на то что ранее он играл за молодёжные и юношеские сборные Аргентины.

Дриусси в составе команд U17 и U20 становился победителем чемпионатов Южной Америки. В 2013-м стал лучшим игроком континентального чемпионата среди сборных U17 и лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира в этой же возрастной категории. За взрослую сборную Аргентины Дриусси не провёл ни одного матча.

На счету нападающего в составе «Зенита» 22 матча, в которых он забил три гола и отдал четыре голевые передачи.