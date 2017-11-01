Нападающий «Зенита» Дриусси признался, что его кумиром был экс-игрок «Спартака»

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси признался, что его кумиром в детстве был его соотечественник нападающий Фернандо Кавенаги, выступавший ранее за «Спартак». Оба футболиста вместе выступали за «Ривер Плейт».
«В детстве моим кумиром был Фернандо Кавенаги. В детстве я смотрел много матчей с его участием. Потом он был моим товарищем в „Ривер Плейт“. Я пытался повторить каждое его движение. Хотел стать его зеркальным отражением. Ещё Фалькао, он отличный человек, и о нём у меня остались прекрасные воспоминания», — сказал форвард в интервью клубному телевидению.
Дриусси: нужно спокойно работать, чтобы выйти из полосы неудач как можно быстрее