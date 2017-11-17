«Краснодар» призвал болельщиков соблюдать нормы цивилизованного поведения

«Краснодар» в преддверии домашнего матча 17-го тура РФПЛ со «Спартаком» попросил болельщиков до и во время игры соблюдать правила поведения. Встреча состоится 18 ноября, начало — в 16:30 мск.

«Отнеситесь с пониманием к требованиям безопасности и нормам цивилизованного поведения. На стадион «Краснодара» запрещено приносить семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки. Также вас могут попросить сдать профессиональную аппаратуру для фото- и видеосъёмки, объёмные сумки, рюкзаки и другие вещи. Обращаем ваше внимание на следующую информацию: проносить на трибуны зонт-трость запрещено!

Уважаемые болельщики «Спартака», проход на фанатский сектор гостей оснащён сканерами контроля. Во избежание давки и чтобы успеть к началу встречи, приходите на гостевую трибуну заблаговременно (входы № 1 и 2, открыты с 14:30). Лица в состоянии алкогольного опьянения на стадион допущены не будут, несмотря на наличие билета", — говорится на официальном сайте «быков».