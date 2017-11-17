«Уфа» из-за погоды сделала вход на матч с «Уралом» свободным

Болельщики смогут бесплатно посетить предстоящий матч 17-го тура РФПЛ, в котором «Уфа» примет на своём поле «Урал». Об этом сообщил руководитель пресс-службы уфимского клуба Сергей Тыртышный.

«Решили сделать вход на матч с „Уралом“ не просто бесплатным, а свободным. Во-первых, у нас сейчас идёт снег, и, раз уж мы играем зимой, мы решили пойти навстречу болельщикам. Кроме того, пройдёт ряд специальных мероприятий. Будет горячая каша из полевой кухни с чаем, плюс мы разрешили приносить на стадион термосы. Планируется также и широкая шоу-программа: приедут артисты, живой оркестр, несколько баянистов. Кафе у нас заработает на стадионе. Пытаемся создать праздник, несмотря на то что холодно и идёт снег, чтобы люди приходили на футбол в выходной день и получали удовольствие», — сказал Тыртышный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Матч «Уфа» — «Урал» состоится 19 ноября, начало встречи — в 11:30 мск.