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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Реализовано 98% квоты от доступных на текущем этапе продаж билетов на ЧМ-2018

Футбол

Спустя сутки после возобновления продажи билетов на матчи чемпионата мира 2018 года 159 402 билета было распределено болельщикам со всего мира (98% от квоты, доступной на данном этапе продаж), сообщает пресс-служба ФИФА. При этом в рамках текущего периода продаж осталось доступно лишь лимитированное количество билетных продуктов.

В результате высочайшего спроса почти вся квота билетов была распределена. Доступными для приобретения остаются билеты для особой категории лиц.

51% заявок на билеты поступил от болельщиков из России, и, соответственно, 49% — от болельщиков из других стран. Лидируют в этом отношении болельщики из Аргентины, Мексики, США, Бразилии, Колумбии, Китая, Австралии, Германии и Индии.

Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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