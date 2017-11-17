Реализовано 98% квоты от доступных на текущем этапе продаж билетов на ЧМ-2018

Спустя сутки после возобновления продажи билетов на матчи чемпионата мира 2018 года 159 402 билета было распределено болельщикам со всего мира (98% от квоты, доступной на данном этапе продаж), сообщает пресс-служба ФИФА. При этом в рамках текущего периода продаж осталось доступно лишь лимитированное количество билетных продуктов.



В результате высочайшего спроса почти вся квота билетов была распределена. Доступными для приобретения остаются билеты для особой категории лиц.



51% заявок на билеты поступил от болельщиков из России, и, соответственно, 49% — от болельщиков из других стран. Лидируют в этом отношении болельщики из Аргентины, Мексики, США, Бразилии, Колумбии, Китая, Австралии, Германии и Индии.