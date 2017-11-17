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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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У Бразилии самый дорогой состав из участников ЧМ-2018, по версии Transfermarkt

Футбол

Интернет-портал Transfermarkt, специализирующийся на трансферной стоимости игроков, опубликовал рейтинг, в котором сборные — участницы чемпионата мира — 2018 расположены по суммарной стоимости футболистов.

Самый дорогой состав у сборной Бразилии – € 671,5 млн. Далее следуют команды Испании (€ 643,5 млн), Германии (€ 636,5 млн) и Франции (€ 636,5 млн).

Сборная России располагается на 17-м месте. Стоимость команды страны-хозяйки ЧМ оценили в € 138,6 млн. Замыкает рейтинг Панама (€ 5,25 млн).

Ознакомиться с полным рейтингом можно на сайте Transfermarkt.

Источник: Transfermarkt Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бразилии — Футбол Сборная Германии — Футбол Сборная Испании — Футбол Сборная Панамы — Футбол Сборная России — Футбол Сборная Франции — Футбол
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