У Бразилии самый дорогой состав из участников ЧМ-2018, по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt, специализирующийся на трансферной стоимости игроков, опубликовал рейтинг, в котором сборные — участницы чемпионата мира — 2018 расположены по суммарной стоимости футболистов.

Самый дорогой состав у сборной Бразилии – € 671,5 млн. Далее следуют команды Испании (€ 643,5 млн), Германии (€ 636,5 млн) и Франции (€ 636,5 млн).



Сборная России располагается на 17-м месте. Стоимость команды страны-хозяйки ЧМ оценили в € 138,6 млн. Замыкает рейтинг Панама (€ 5,25 млн).

Ознакомиться с полным рейтингом можно на сайте Transfermarkt.