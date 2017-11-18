Карвахаль включён в список игроков «Реала» на матч с «Атлетико»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль включён в список из 18 игроков, на которых главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан рассчитывает в матче 12-го тура испанской Примеры с «Атлетико».

Напомним, что 25-летний Карвахаль в начале октября выбыл из строя из-за проблем с сердцем. У испанского футболиста был диагностирован перикардит (воспаление околосердечной сумки наружной оболочки сердца, чаще инфекционного, ревматического или постинфарктного характера).

Матч «Атлетико» — «Реал» пройдёт сегодня, 18 ноября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 22:45 мск.