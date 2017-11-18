Глушаков получил травму и был заменён в преддверии матча с «Марибором» в ЛЧ

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков получил травму в ходе выездного матча 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром».

На 62-й минуте Глушаков упал на газон и держался за колено, не сумев продолжить встречу. Вместо него в игру вошел Артём Самсонов. О степени тяжести повреждения на данный момент ничего неизвестно.

21 ноября на своем поле красно-белые сыграют с «Марибором» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак». Красно-белые впереди — 2:0.