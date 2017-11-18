Червиченко: не думал, что «Краснодар» станет для «Спартака» такой сдобной булкой

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Игроки «Краснодара» неплохо показали себя в сборной, поэтому не думал, что краснодарский клуб станет для спартаковцев такой сдобной булкой. Проблема «Краснодара» — в Шалимове. На мой взгляд, он вообще тренер средний, а для возможностей и состава «Краснодара» он просто плохой тренер. Когда Промес три раза получает мяч на левом фланге, после чего начинает смещаться вправо и бить, краснодарские защитники просто смотрят и никак на это не реагируют. А все знают — ну, может, кроме пингвинов в Антарктиде, — что это стандартный финт Квинси! Я не знаю тогда, что им тренер объясняет.

Спартаковцы в последнее время удивляют меня реализацией своих голевых моментов. Они выжимают не меньше 70 процентов из своих возможностей взятия ворот. Мне кажется, в нашей стране это самый лучший показатель реализации выгодных моментов. Зобнин сыграл неплохо, хотя не могу сказать, что великолепно. В одном эпизоде его Лапочкин просто пожалел, когда Роман срывал атаку соперника и должен был быть награждён жёлтой карточкой. Но, в принципе, картины не испортил», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.