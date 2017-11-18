Каррера: «Краснодар» остаётся выдающейся командой, которая будет биться за титул

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Мы сыграли отличный первый тайм, но во втором тайме нас поджали. У «Краснодара» были отличные моменты для взятия ворот. Нам удалось противостоять им, мы хорошо сыграли впереди и сумели забить ещё. Была хорошая борьба. «Краснодар» остаётся выдающейся командой, которая будет до конца чемпионата бороться за титул.

До этого матча «Краснодар» был выше нас в таблице. Он играет в хороший футбол и обладает качественными игроками, поэтому они могут и будут бороться до конца.

Мы встали на правильный путь. Возможно, в начале этого сезона нам было немного сложно забыть то, что мы совершили в прошлом сезоне. Может быть, мы подумали, что будет легче, но ошибки учат. Мы научились, что, если мы не играем с эмоциями, желанием и самоотдачей, мы можем проиграть. И это касается не только нас, но и любой команды", — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.