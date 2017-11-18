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Швец: «Ахмат» должен был побеждать «Динамо», мы недовольны ничьей

Футбол

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал гостевую ничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги.

«В первом тайме были моменты, которые мы должны были реализовывать, но, к сожалению, не забили. Контролировали игру полностью, но пропустили гол со стандартного положения. Думаю, должны были побеждать, недовольны ничейным результатом. Чувствуем себя отлично, и, уверен, если продолжим работать так же, победы придут», — приводит слова игрока пресс-служба „Ахмата“.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Динамо Москва Антон Швец
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