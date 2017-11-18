Уциев: игра с «Динамо» была жёсткой, но никакой неприязни к сопернику не было

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев прокомментировал гостевую ничью с «Динамо» (1:1) в матче 17-го тура РФПЛ.

«В первом тайме, думаю, мы были лучше, а во втором «Динамо» поднажало, мы пропустили и подсели. Сложно сказать, были ли мы сильнее. Наверное, результат закономерен. Победить не получилось, будем двигаться дальше и готовиться к следующей игре.

Игра была жёсткой, но неприязни никакой нет. Все знакомы, просто каждый хотел набрать очки. К тому же судья давал сегодня бороться, так что нормально», — передаёт слова Уциева корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.