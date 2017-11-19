Хайнкес достиг отметки в 500 побед в игровой и тренерской карьере

Успех «Баварии» в домашнем матче с «Аугсбургом» (3:0) в 12-м туре Бундеслиги позволил мюнхенскому клубу установить два рекордных достижения. «Бавария» стала первой командой в истории немецкого первенства, которой удалось преодолеть отметку в 3000 очков в сводной таблице за всю историю Бундеслиги. Для достижения такого результата понадобилось 1784 игры начиная с 1965 года. Теперь в активе «Баварии» 3001 очко, дортмундская «Боруссия» за историю своих выступлений в Бундеслиге набрала 2314 очков, а бременский «Вердер» — 2285 очков.



Кроме того, наставник «Баварии» Юпп Хайнкес одержал свою юбилейную, 500-ю победу в рамках Бундеслиги. 174 раза он выигрывал в качестве игрока и 326 в качестве тренера — по этому показателю у специалиста равных нет. Для достижения этой отметки 72-летнему тренеру понадобилось 1016 матчей.



«Я никогда не увлекался цифрами и статистикой, но не могу сказать, что это ничего для меня не значит. Это очень солидная цифра. Я приму это к сведению, что тоже хорошо», — приводит комментарий специалиста клубная пресс-служба.

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