Ткачёв — о матче с «Рубином»: против Курбана Бекиевича всегда сложно играть

Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв поделился впечатлениями от домашнего матча 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином». Вчерашняя встреча в Туле завершилась вничью — 0:0.

«Будем объективны, на победу мы не наиграли, поэтому закономерная ничья. Лучше очко, чем вообще ничего. Сейчас будем готовиться к важному матчу с „Тосно“. Тяжёлая игра была. Против Курбана Бекиевича (Бердыева. — Прим. „Чемпионата“) всегда сложно играть. Слава богу, что не проиграли», — заявил Ткачёв в видеоинтервью клубной пресс-службе.