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Божович: «Рубин» недоволен судейством, мы тоже — значит, судья отработал хорошо

Футбол

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о впечатлениях от матча 17-го тура РФПЛ с «Рубином» (0:0).

«Игра была тяжёлой, в первом тайме «Рубин» был чуть лучше, у них был хороший момент для гола. Если бы забили, отыграться было бы трудно. После перерыва мы выглядели лучше, имели два хороших момента — у Джорджевича и Горбатенко. Игра была, мне кажется, ничейная. Не могу сказать, что мы заслужили победу сегодня. «Рубин» нас хорошо накрывал.

Если клуб будет расти, то через год-два еврокубки, наверное, реальны. Сегодня сопернику деваться было некуда – им нужны очки. Если раньше нас, возможно, недооценивали, то сейчас все настраиваются.

Курбан Бердыев раскритиковал судью? «Рубин» недоволен судейством, мы — тоже. Значит, судья отработал хорошо», — сказал Божович на пресс-конференции.

Встречу обслуживала бригада арбитра Владимира Сельдякова.

Тульский «Арсенал» и «Рубин» сыграли вничью
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Рубин Курбан Бердыев Миодраг Божович Футбольное судейство
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