Прямая видеотрансляция матча «Эспаньол» — «Валенсия»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 12-го тура испанской Примеры «Эспаньол» — «Валенсия». Встреча в Барселоне состоится сегодня, 19 ноября, на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат».



В таблице высшего испанского дивизиона «Валенсия» располагается на второй строчке, опережая находящийся на 13-м месте «Эспаньол» на 14 очков.



Трансляция матча «Эспаньол» — «Валенсия» начнётся в 18:15 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».