Аршавин, Погребняк и Чонтофальски вспомнили чемпионство «Зенита»

Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин, Павел Погребняк и Камил Чонтофальски вспомнили о самом памятном моменте того дня, когда петербургская команда впервые в российской истории стала чемпионом страны.

«Запомнилось, когда автобус остановился на Площади Победы, я вышел, было очень много болельщиков, и просто чудом вернулся обратно», — рассказал Аршавин.

Напомним, что «Зенит» впервые стал чемпионом России 10 лет назад, обыграв 11 ноября 2007 года в заключительном туре чемпионата страны «Сатурн» (1:0).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».