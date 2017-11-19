Вернблум вошёл в топ-30 лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум забил два гола в гостевом матче 17-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск» (4:2).

31-летний шведский футболист довёл до 14 счёт своим голам в чемпионатах России. Таким образом, по этому показателю он догнал бывшего полузащитника команды Владислава Радимова и вошёл в число 30 лучших бомбардиров клуба, сообщает пресс-служба «армейцев». Рекордсменом по количеству голов за московскую команду во всех турнирах остаётся Григорий Федотов, который забил 161 гол в 196 матчах за ЦСКА.

Вернблум также стал 50-м игроком ЦСКА, которому удавалось забить более одного гола за матч в чемпионатах России.

В нынешнем сезоне Вернблум провёл за ЦСКА 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отметился двумя результативными передачами.