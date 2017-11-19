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«Сандерленд» объявил о назначении Коулмана на пост главного тренера

Футбол

Бывший главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман возглавил «Сандерленд», сообщает официальный сайт английского клуба.

Валлийский специалист подписал с «чёрными котами» контракт, рассчитанный на два с половиной года.

Сегодня утром 47-летний Коулман уже провёл первую тренировку со своей новой командой.

Коулман возглавил сборную Уэльса в 2012 году и привёл команду к полуфиналу Евро-2016. По итогам квалификации чемпионата мира — 2018 валлийцы не смогли добиться права участвовать в турнире.

После 16 туров «Сандерленд» занимает последнее место в Чемпионшипе. В начале ноября клуб уволил с поста главного тренера Саймона Грейсона.

Коулман покинет сборную Уэльса и возглавит «Сандерленд»
Источник: Официальный сайт ФК "Сандерленд" Сообщить об ошибке
Теги
Сандерленд Сборная Уэльса — Футбол Крис Коулман
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