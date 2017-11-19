«Сандерленд» объявил о назначении Коулмана на пост главного тренера

Бывший главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман возглавил «Сандерленд», сообщает официальный сайт английского клуба.

Валлийский специалист подписал с «чёрными котами» контракт, рассчитанный на два с половиной года.

Сегодня утром 47-летний Коулман уже провёл первую тренировку со своей новой командой.

Коулман возглавил сборную Уэльса в 2012 году и привёл команду к полуфиналу Евро-2016. По итогам квалификации чемпионата мира — 2018 валлийцы не смогли добиться права участвовать в турнире.



После 16 туров «Сандерленд» занимает последнее место в Чемпионшипе. В начале ноября клуб уволил с поста главного тренера Саймона Грейсона.