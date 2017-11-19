Черчесов: сборную всё время проверяют на допинг, предлагал и меня проверить

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию, согласно которой ФИФА пытается связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорием Родченковым, чтобы поговорить о допинге в российском футболе.

«На 70-75 процентах сборов у нас были допинг-офицеры, которые приезжали неожиданно. В Краснодаре проверили всю команду. Я и себя предложил, можете и меня проверить. Сейчас тоже были, проверили, но уже не всех, а шесть-семь человек. Нас всё время проверяют. Никаких проблем у нас до сих пор не было. Надеюсь, и не будет», — сказал Черчесов в программе «После футбола».