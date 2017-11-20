Губернатор Ленобласти: сыграть с «Зенитом» — как войти в клетку с раненым тигром

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Тосно» (5:0) в матче 17-го тура РФПЛ.

«Это как входить в клетку с раненым тигром. До сегодняшней игры „Зенит“ много критиковали. Им было некуда отступать, они борются за чемпионство, а последние три недели были неудачными. Вроде дошло до разговоров об отставке Манчини. Так что им хоть как, но надо было победить, причём не просто мячик попинать, а сделать это уверенно», — приводит слова Дрозденко 47news.