Самедов: «Спартак» каждый год должен играть в Лиге чемпионов

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» в беседе с пресс-службой УЕФА вспомнил о своём голе в ворота словенцев в первом туре, а также поделился эмоциями от еврокубкового сезона.

«Чувства незабываемые, ведь это лучшее, что только может быть в клубном футболе. Играть в Лиге чемпионов — мечта для каждого футболиста. Это очень важный турнир для московского «Спартака». Ещё лет 15-20 назад «Спартак» постоянно играл в нём и добивался хороших результатов. Сейчас он вернулся. Это большой клуб и должен выступать в Лиге чемпионов каждый год.

Мне очень приятно защищать цвета московского «Спартака», ведь я воспитанник этого клуба. Для меня важно играть за «Спартак» и играть в таком турнире, как Лига чемпионов. Всю карьеру я провёл в Москве, в московских клубах, так или иначе вся моя карьера связана с Москвой. Мне всегда было комфортно играть в этом городе. Уж не знаю, повезло мне или не повезло, но моя карьера сложилась так, как сложилась, и я ни о чём не жалею. Я тесно связан с этим городом и очень сильно его люблю.



Если ты играешь в Лиге чемпионов, то это уже уровень запредельный. Такой футбол требует от тебя наивысшего уровня конкурентоспособности, и ты действительно растёшь. Это помогает развиваться каждому футболисту.

Что касается гола в ворота «Марибора», был очень рад, что получилось забить, но сильно большого значения этому голу не придаю. Забил я, не забил — не важно. В первом туре нам в первую очередь хотелось победить. Действительно сильные эмоции я испытал, наверное, уже в следующем туре в Москве, где была вся эта атмосфера, 50 тысяч зрителей, в соперниках — «Ливерпуль». В этот момент ты и понимаешь — да, это Лига чемпионов. Ощущаешь весь масштаб турнира. Все команды хотят выйти из группы. Понятно, что в случае третьего места ты продолжаешь участие в Лиге Европы, но такой клуб, как «Спартак», все футболисты и болельщики мечтают о выходе в плей-офф Лиги чемпионов.

У нас действительно хорошая команда с хорошим подбором игроков. Есть статусные футболисты по европейским меркам, поигравшие в больших клубах. Думаю, всем непросто играть с нами. У нас был тяжёлый этап, когда в чемпионате России всё складывалось не очень, но мы его преодолели. Стали набирать очки, пошли победы, выступаем хорошо в Лиге чемпионов, продвигаемся в Кубке России. Считаю, мы уже прошли этот тяжёлый период и неплохо справились с ним психологически», — заключил Самедов.

Матч «Спартак» — «Марибор» состоится 21 ноября. Начало – в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.