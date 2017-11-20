М. Фернандеш: поставил бы на «Бенфику» в матче с ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш в интервью Noticias ao Minuto поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и «Бенфикой». Португальский футболист отметил, что поставил бы на лиссабонцев.

«Если бы мне пришлось делать ставку, я бы поставил на «Бенфику», но думаю, что им будет сложно двигаться дальше. Думаю, им придётся сложно, а ЦСКА будет доминирующей командой.

У «Бенфики» несколько лет играет один и тот же состав, и это добавляет проблем. Они нуждаются в переменах. В обороне по-прежнему играют футболисты, которым по 35 лет, есть проблемы в атаке в матчах против более слабых команд», — отметил Фернандеш.

Матч ЦСКА – «Бенфика» состоится 22 ноября. Начало – в 20:00 мск.