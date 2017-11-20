В Москве 22 ноября ограничат движение транспорта из-за матча ЦСКА — «Бенфика»

Транспортные ограничения будут введены в северном административном округе Москвы на время проведения матча 5-го тура Лиги чемпионов ЦСКА — «Бенфика». Встреча состоится 22 ноября, начало игры — в 20:00 мск.



«В среду, 22 ноября, с 18:00 до 23:00 движение транспортных средств будет ограничено на участке проезда Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на участке 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Бенфика» перед матчем с ЦСКА обыграла «Виторию Сетубал» в Кубке Португалии