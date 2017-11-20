Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» продолжает консультации по поводу переноса матча в Хабаровске. Клуб внимательно следит за изменениями прогноза погоды и по-прежнему рассчитывает на то, что игра состоится в более комфортных условиях.

Ранее «Локомотив» обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи, но руководство «СКА-Хабаровск» ответило отказом. Позже главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отметил, что команда не боится лететь в Хабаровск.

Матч 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» запланирован на 27 ноября. В этот день по прогнозам синоптиков ожидается до минус 16 градусов.