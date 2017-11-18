«СКА-Хабаровск» отказал «Локомотиву» в просьбе о переносе матча

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов после домашнего матча 17-го тура РФПЛ с ЦСКА (2:4) сообщил, что клуб отказал в просьбе «Локомотива» о переносе матча следующего тура в другой город.

Ранее «железнодорожники» направили в «СКА-Хабаровск» официальное письмо с просьбой перенести игру, которая состоится 27 ноября, из Хабаровска в Москву или Сочи

«Мы получили сегодня это письмо и ответили своим коллегам отказом. Я считаю, что оснований для переноса нет.

Все инсинуации, о которых сейчас говорят, про игру в холодильнике и прочее — абсолютно не соответствуют действительности. На самом деле температура приемлемая. Я специально взял градусник на матч с ЦСКА, поставил его у VIP-ложи: на улице было минус 13 градусов. Это, конечно, не минус три и не плюс три. Я сам прекрасно понимаю, что это не самая комфортная температура для игры в футбол, но мы живём в России. Это Дальний восток, Хабаровский край, и в ноябре здесь бывает холодно. Но это не критическая температура, чтобы мы не играли матч», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.