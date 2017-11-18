Гендиректор «СКА-Хабаровск»: чёткое ощущение, что кто-то боится к нам лететь

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов объяснил, почему клуб отказал в просьбе «Локомотива» о переносе матча 18-го тура РФПЛ (27 ноября) из Хабаровска в Москву или Сочи.

«Не понимаю, почему мы куда-то должны ехать. Давайте представим, что случился форс-мажор и, возможно, в тот день будет минус 30 градусов. Однако решение о проведении матча — это не предмет торга между «Локомотивом», «СКА-Хабаровск» и лигой. Решение принимает судья матча, который прилетает на эту игру. На предматчевом совещании он говорит делегату и инспектору матча, что поле травмоопасно. В таком случае именно судья матч отменяет. Я 25 лет работаю в профессиональном футболе и ни разу не слышал, чтобы матч отменялся по прогнозу, потому что кто-то прочитал, что, наверное, будет холодно. Разве в других странах отменяют игры, потому что кто-то прочитал прогноз?

Мы вообще находимся на краю земли, это Дальний Восток. Если будет подобный форс-мажор, то всё очень чётко прописано в регламенте: есть резервная дата, которая указана в календаре, — 25 февраля. Это не говорит о том, что матч должен перенестись в другое место. Он должен быть проведён в Хабаровске, но в другую дату. Почему мы должны лететь в Сочи, Москву или на Багамские острова? Почему мы должны лишать своих болельщиков возможности посмотреть футбол?

Да, сегодня на матче с ЦСКА была не самая комфортная температура. А ещё проводился матч КХЛ — в 17 часов играли «Амур» с «Динамо». Там были дополнительное время и серия буллитов. Тем не менее во втором тайме болельщиков прибавилось. На мачте «СКА-Хабаровск» — ЦСКА было 5 569 болельщиков. Для такой погоды и времени года — это хороший показатель. Не каждый пойдёт в таких условиях на футбол. Почему я должен лишать хабаровчан зрелища от футбольного матча с «Локомотивом»? У меня складывается чёткое ощущение, что кто-то боится сюда лететь. Вот и всё», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.