Джикия: продлению контракта безумно рад, спасибо «Спартаку» за доверие

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что был очень рад продлить контракт со своей командой. Сегодня стало известно, что 23-летний игрок продлил соглашение с красно-белыми до 2022 года.

«Я невероятно счастлив. Хочу поблагодарить всех, в том числе руководство клуба — Леонида Арнольдовича Федуна, Наиля Камильевича Измайлова, Сергея Юрьевича Родионова. И, конечно, партнёров по команде, Массимо Карреру, весь тренерский штаб — они помогают мне расти. Спасибо моей семье за поддержку, а агентам за профессионализм, они всё грамотно и вовремя уладили. Они сработали на отлично. Пару часов назад мы всё подписали.



Спасибо всему «Спартаку» за доверие, постараюсь в ближайшие пять лет отдаваться ему на все 100%. Рад оказаться в великом клубе и быть важным игроком для такой команды. Делаю на поле всё, что могу. А повышению и продлению контракта я просто безумно рад. У меня даже слов нет, если честно», — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.