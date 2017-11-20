Адебайор: стоило поздороваться с Росицки, как он уже получал травму

Нападающий турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Эммануэль Адебайор, в прошлом выступавший за «Арсенал», с юмором отозвался о травматичности экс-игрока «канониров» Томаша Росицки.

«Я был самым сильным игроком в команде, несмотря на то что весил 73 кг. У „Челси“ в полузащите был Майкл Эссьен и Михаэль Баллак. А у нас был Росицки. Стоило только поздороваться с ним и спросить, как у него дела, а он уже получал травму и выпадал на два с половиной месяца», — сказал Адебайор французскому изданию So Foot.