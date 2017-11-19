Кэхилл — об отрыве «Манчестер Сити»: сейчас ещё даже не Рождество

Защитник «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал выездную победу над «Вест Бромвич Альбион» (4:0) в 12-м туре АПЛ и ответил на вопрос об отрыве «Манчестер Сити».

«Я должен признать, что мы играли прекрасно, каждый игрок в отдельности и вся команда в целом, и мы довольны. Я видел, что мы демонстрировали отличный футбол, мы держали мяч, когда было необходимо, и забивали голы. Мы всё делали как надо, так что в плане игры всё было хорошо. Мы играли на выезде, так что ожидали, что будет давление, особенно в начале матча, и они действительно достаточно быстро начали прессинговать. У нас было 5-10 минут, когда мы пытались вернуть себе контроль над игрой, и мне кажется, что мы неплохо справились, и как только мы начали контролировать игру, мы стали значительно сильнее.



Я уверен, что им было сложно играть против нас, у нас всегда были варианты, чтобы выбраться из неприятностей, мы уверенно действовали с мячом. Так что это была отличная командная игра, такая, которую мы давно ждали, и такого счёта мы тоже давно ждали, так что мы рады.



«Сити» мощно рванули со старта, и это очень хорошо для них. Но сейчас ещё даже не Рождество. Так что стоит просто не сбавлять обороты и посмотреть, что у них будет дальше. В данный момент они смотрятся отлично, а нас временами очень серьёзно и справедливо критикуют, но у нас три сухих матча подряд в чемпионате, и игра команды была замечательной, так что впереди ещё долгий путь», — сказал игрок.

Турнирная таблица АПЛ.