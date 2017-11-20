Венгер: «Манчестер Сити» находится на другой планете по уровню результатов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос об отрыве «Манчестер Сити» от других команд в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» находится на другой планете по уровню результатов. Вот почему две недели назад после поражения от «Манчестер Сити» я был так зол, ведь им не нужна помощь арбитров», — сказал он журналистам.

После 12 туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Манчестер Юнайтед» на 8 очков.