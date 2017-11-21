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«Реал» готов предложить «МЮ» € 70 млн за де Хеа

Футбол

Мадридский «Реал» намерен сделать «Манчестер Юнайтед» новое предложение по поводу трансфера вратаря Давида де Хеа. Как сообщает Football Espana со ссылкой на Cadena Ser, за 27-летнего голкипера сборной Испании «сливочные» готовы заплатить € 70 млн следующим летом.

Контракт де Хеа с «МЮ» рассчитан до июня 2019 года. Манкунианцы хотели бы продлить соглашение.

Де Хеа играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, куда перешёл из мадридского «Атлетико» за € 25 млн. С тех пор испанец принял участие в 277 официальных матчах за «красных дьяволов» и пропустил 279 голов. В нынешнем сезоне вратарь провёл 12 матчей в чемпионате Англии, пропустив 6 голов.

Де Хеа ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта
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