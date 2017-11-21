«Реал» готов предложить «МЮ» € 70 млн за де Хеа

Мадридский «Реал» намерен сделать «Манчестер Юнайтед» новое предложение по поводу трансфера вратаря Давида де Хеа. Как сообщает Football Espana со ссылкой на Cadena Ser, за 27-летнего голкипера сборной Испании «сливочные» готовы заплатить € 70 млн следующим летом.

Контракт де Хеа с «МЮ» рассчитан до июня 2019 года. Манкунианцы хотели бы продлить соглашение.

Де Хеа играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, куда перешёл из мадридского «Атлетико» за € 25 млн. С тех пор испанец принял участие в 277 официальных матчах за «красных дьяволов» и пропустил 279 голов. В нынешнем сезоне вратарь провёл 12 матчей в чемпионате Англии, пропустив 6 голов.