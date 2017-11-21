В Сербии команда в знак протеста против судейства устроила сидячую забастовку

В Сербии во время матча 17-го тура чемпионата между «Спартаком» (Суботица) и клубом «Борац» произошёл необычный случай. Во время игры судья назначил пенальти в ворота хозяев поля, что вызвало бурю негодования со стороны футболистов «Бораца».

В итоге арбитр удалил с поля двух игроков гостей, которые впоследствии в знак протеста устроили прямо на поле сидячую забастовку. После того, как футболистов «Бораца» уговорили продолжить встречу, они продолжали вести себя неестественно. К примеру, голкипер гостей, получая мяч, постоянно выбивал его на трибуны.

В итоге встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1, а третий мяч хозяева снова забили с 11-метровой отметки.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Matt White.