Бубнов: судя по всему, спартаковцы были убеждены в своей непобедимости

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между красно-белыми и «Марибором» (1:1).



«После гола красно-белые не должны были даже пускать «Марибор» на свою половину поля, но, судя по всему, преимущество во втором тайме убедило хозяев в непобедимости. Словенцы по большей части отбивались, поэтому «Спартак» не мог представить, что они в конце смогут встрепенуться. Да ещё и в эпизоде с пропущенным голом столько ошибок было сделано – защитников буквально как манекенов обыграли! Не думаю, что дело в усталости – скорее, в расслабленности и несобранности. Каждый футболист должен знать, что первые и последние 15 минут каждого тайма нужно проводить максимально сконцентрированно. Это давняя болезнь «Спартака», который в нынешнем сезоне упускал и более крупное преимущество.



С одной стороны, красно-белые забронировали путёвку в Лигу Европы, но с другой — так упускать победу над «Марибором», не создавшим никаких проблем «Ливерпулю» и «Севилье», очень обидно. Что касается шансов «Спартака» на плей-офф, то они невысоки, но бороться всегда нужно до конца. Всякое может быть – вдруг «Марибор» преподнесёт сенсацию и одолеет испанцев в последнем туре? Хотя верится в это с трудом, как и в то, что «Спартак» сможет добиться победы на «Энфилде», — сказал Бубнов в интервью порталу Sportbox.

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