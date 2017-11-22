АПОЭЛ — «Реал» — 0:6. Видеообзор матча

«Реал» разгромил АПОЭЛ в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 6:0.

Уже в первом тайме «сливочные» забили четыре гола в ворота соперника, включая дубль Карима Бензема, а после перерыва дважды отличился звёздный нападающий мадридцев Криштиану Роналду. У обоих форвардов в активе также по одной результативной передаче. Ещё по одному голу забили Лука Модрич и Хосе Игнасио Начо.

Таким образом, «Реал» по итогам 5-го тура смог досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Видеообзор матча АПОЭЛ — «Реал» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.