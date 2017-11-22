Дибала: для нашего поколения Месси как Марадона

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала не поскупился на похвалу в адрес форварда «Барселоны» Лионеля Месси, вместе с которым защищает цвета сборной Аргентины. Дибала сравнил его с бывшим футболистом сине-гранатовых, «Наполи» и «альбиселесте» Диего Марадоной.

«Для нашего поколения Месси как Марадона. Для меня большая честь играть вместе с Лео в национальной команде. Это харизматический лидер», — приводит слова Дибалы France Football.

Относительно нападающего «ПСЖ» Неймара он сказал: «Неймар постепенно приближается к уровню Месси и Роналду».