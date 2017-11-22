Болельщик «Енисея» погиб в драке с фанатами «Сибири». Как сообщается в сообществе «Фан-сектор Красноярск|Ultras» во «ВКонтакте», 30-летний Эдуард Самышкин скончался в Новосибирске после драки футбольных фанатов.

Инцидент произошел 18 ноября после матча «Сибири» с волгоградским «Ротором» в 24-м туре ФНЛ. Красноярские фанаты приехали в Новосибирск чтобы выяснить отношения из-за баннеров, которые новосибирские ультрас отобрали в драке еще 30 сентября, — сообщается на странице White United Ultras во «Вконтакте".

По информации сообщества, в Новосибирск приехали около 15 красноярцев. С ними согласились на драку члены фанатского объединения СФГ, но когда состоялась встреча, новосибирские фанаты отошли в сторону.

«По приезду на место лидеры СФГ, с которыми до этого велся диалог и с которыми должен был быть забив, уходят в сторону. Из соседнего спортзала выбегают спортики в чем были: в шортах и ракушках. 20 на 13, жесткий добив коленями в головы. Один из красноярцев остается на ногах, его хлопают по плечу, благодарят за бой. Неожиданно подлетает новосибирец и с криком «Я сказал лежать» выбивает два передних зуба. Один из красноярцев не поднимается. Скорая. Местные достают у него из кармана паспорт, мотивируя это тем, что помогут парню в больнице. Суматоха. Скорая на месте. Парень мертв, ему пробили висок и сломали шейные позвонки», — говорится в сообщении White United Ultras.

У пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области нет информации о массовой драке. В региональном управлении Следственного комитета также проверяют данные, — сообщает «Тайга.инфо».