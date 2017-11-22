Стерлинг: «Манчестер Сити» порой играл медленно и небрежно, но главное — победа

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от встречи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом». Английский клуб победил со счётом 1:0, а Стерлинг забил единственный мяч в концовке матча.



«Они отлично защищались, но нам просто нужно было быть более чёткими в атакующих действиях. Мне повезло, что в конце концов мы получили победу, которую, как я думаю, заслужили. Соперник показал себя хорошо защищающейся командой и играл очень хорошо время от времени.



Мы же порой были немного медленными и небрежными, такое случается, когда приходится играть через каждые несколько дней. Но хорошо, что мы добыли победу, это самое главное. Нам нужно продолжать пытаться создавать этот победный менталитет», — цитирует Стерлинга пресс-служба УЕФА.

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