«Спартак» в новом контракте с Джикией прописал отступные в размере € 30 млн

Отступные в новом контракте защитника сборной России и «Спартака» Георгия Джикии составляют € 30 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к игроку. Напомним, что 20 ноября Джикия подписал новое соглашение со «Спартаком», рассчитанное до 2022 года.

«Сумма отступных в новом контракте Джикии повысилась с € 8 млн до € 30 млн. Зарплата футболиста составит порядка € 1,4 млн в год», — сказал источник.

Джикия перешёл в стан «Спартака» 27 декабря 2016 года из пермского «Амкара», с тех пор принял участие в 30 матчах и забил один гол. Кроме того, Георгий провёл 8 матчей за сборную России.



В нынешнем сезоне Джикия сыграл в 15 матчах Премьер-Лиги, в которых отметился одним голом.